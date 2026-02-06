Про це повідомила спецпрокуратура Східного регіону.

Дивіться також Поліція затримала жителів Дніпра, які за гроші вивозили військових за кордон

Що відомо про схему пособництва у дезертирстві?

У вівторок, 3 лютого, у прокуратурі повідомили про викриття злочинного угрупування, яке займалось пособництвом у дезертирстві військовослужбовців.

За даними справи, дев'ятеро фігурантів, з яких семеро – члени злочинної групи та двоє військовослужбовців, організовували вивезення військових із території їх військових частин та допомагали їм незаконно перетнути державний кордон.

Організатор групи розробляв злочинний план, координував незаконні дії та надавав поради дезертирам. Тоді як інші учасники схеми перевозили вояк на військових авто, допомагали ховатись та тікати з частин.

Прокуратура повідомила про проведення 5 таких "операцій" у різних областях України, зокрема у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській.

Коштували військовим послуги злочинної групи від 7 до 40 тисяч доларів.

У прокуратурі зазначили, що під час обшуків у фігурантів справи вилучили 80 000 гривень, банківські картки, два транспортні засоби, списки та фотокартки військовослужбовців.

Усім 9 підозрюваним вже обрали запобіжний захід.

Які масштабні схеми нещодавно викрили правоохоронці?