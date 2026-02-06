Об этом сообщила спецпрокуратура Восточного региона.

Что известно о схеме пособничества в дезертирстве?

Во вторник, 3 февраля, в прокуратуре сообщили о разоблачении преступной группировки, которая занималась пособничеством в дезертирстве военнослужащих.

По данным дела, девять фигурантов, из которых семеро – члены преступной группы и двое военнослужащих, организовывали вывоз военных с территории их воинских частей и помогали им незаконно пересечь государственную границу.

Организатор группы разрабатывал преступный план, координировал незаконные действия и давал советы дезертирам. Тогда как другие участники схемы перевозили вояк на военных авто, помогали прятаться и убегать из частей.

Прокуратура сообщила о проведении 5 таких "операций" в разных областях Украины, в частности в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской.

Стоили военным услуги преступной группы от 7 до 40 тысяч долларов.

В прокуратуре отметили, что во время обысков у фигурантов дела изъяли 80 000 гривен, банковские карты, два транспортных средства, списки и фотографии военнослужащих.

Всем 9 подозреваемым уже избрали меру пресечения.

