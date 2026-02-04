О задержании сообщила Национальная полиция Украины в телеграм-канале.
Что известно об операции по задержанию?
Группу разоблачили на Днепропетровщине. Организатором был 26-летний днепрянин. В качестве сообщников он привлек нескольких жителей области. Они "помогали" мужчинам покинуть места прохождения службы.
Перед самовольным оставлением службы военные контактировали с организатором, который определял место сбора. Оттуда их доставляли в выбранные пункты. Стоимость "услуги" составляла от 12 до 16 тысяч долларов, а переправка за границу стоила до 40 тысяч. По меньшей мере пять человек успели воспользоваться схемой.
Группировка незаконно вывозила военных за границу / фото полиции
Во время обысков правоохранители изъяли деньги, более двух десятков мобильных телефонов, банковские карты, автомобили, списки и фотографии военнослужащих. Всем подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
