Об этом информирует Служба безопасности Украины.

Что известно о задержании агента ФСБ?

Контрразведка СБУ задержала на Днепропетровщине еще одного агента ФСБ, который помогал России корректировать удары по Никополю. Говорится об атаках РСЗО, артиллерии и FPV-дронов.

По данным следствия, злоумышленником оказался местный ранее судимый за кражу мужчина, которого российские спецслужбы завербовали летом 2025 года после его пророссийских сообщений в телеграмм-каналах.

Впоследствии с ним вышел на связь представитель ФСБ и предложил "заработок" в обмен на полезное сотрудничество.

В СБУ добавили, что первую оплату от российских спецслужб агент получил с помощью дрона, который сбросил возле его дома капсулу с деньгами. После этого он начал собирать и передавать информацию о расположении Сил обороны в прифронтовом городе и на прибрежных территориях.

Наибольший интерес для врага представляли данные о фортификационных сооружениях и позициях украинской ПВО.

Для сбора разведывательной информации агент под видом обычных разговоров расспрашивал у знакомых о расположении оборонительных объектов, после этого самостоятельно выезжал на места для дополнительной проверки данных.

Сотрудники СБУ заблаговременно обезопасили локации защитников Днепропетровщины, а после документирования разведактивности агента задержали его. Во время обыска у него изъят смартфон с доказательствами работы на ФСБ,

– сообщили в Службе.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленник находится под стражей – ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Заметим, что российские спецслужбы все чаще вербуют украинцев. Происходит это преимущественно через интернет. Враг использует обман, финансовые трудности и психологическое давление для получения нужной информации. Чаще всего для вербовки используют телеграмм, фейковые вакансии, страницы в соцсетях, а иногда даже маскируются под украинские правоохранительные органы.

Задания российские спецслужбы подают под видом легкого заработка, впрочем впоследствии агентов шантажируют, угрожают и заставляют выполнять опасные действия – собирать информацию или устраивать диверсии.

В зоне риска обычно оказывается молодежь, люди в сложных жизненных ситуациях, в частности с долгами или зависимостями.

Какие похожие случаи вербовки граждан разоблачила СБУ?

15 мая сотрудники СБУ задержали двух агентов, которые работали на страну-агрессора. Мужчины передавали координаты украинских позиций в Киеве и Запорожье, а также собирали данные о расположении противовоздушной обороны в этих регионах. Один ездил по окрестностям столицы и выискивал радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы Сил обороны Украины. Тогда как другой, работая водителем в почтовом отделении в Запорожье, во время служебных маршрутов собирал информацию о движении военных колонн и геолокации подразделений ВСУ и передавал эти данные российским кураторам.

12 мая российский агент был задержан в Одессе – он также собирал информацию о позициях ПВО и передавал координаты для ракетных ударов. Спецслужбы его заметили через прокремлевские сообщения в социальных сетях.

СБУ совместно с Нацполицией разоблачили 23-летнюю жительницу Одесской области, которые по заказу российских спецслужб готовила теракт в Житомире в здании ВСУ. Следствие сообщает, что вражеские спецслужбы нашли девушку в одном телеграмм-канале, где и занималась распространением наркотических и психотропных веществ.