На пленках начальник одного из отделов службы обсуждает сумму в 69 тысяч евро, сообщили в НАБУ.

О чем говорится в пленках?

В четверг, 22 января, в Национальном антикоррупционном бюро Украины показали записи разговоров должностных лиц Госпогранслужбы, в которой фигурирует начальник одного из отделов.

Среди других причастных к делу – бывший председатель ГПСУ, генерал; начальник отдела одного из пунктов пропуска ГПСУ; бывшее должностное лицо ведомства.

По данным НАБУ, преступная группа действовала с 2023 года. Ее участники организовали схему контрабанды сигарет из Украины в страны ЕС. Чтобы избежать проверок на границе, они использовали машины зарегистрированные в Чехии и Австрии, на которые устанавливали номера похожие на дипломатические.

Во время пересечения границы в машине находились пассажиры с дипломатическими паспортами – члены семей украинских дипломатов в Европе. Именно эти документы служили гарантией беспрепятственного проезда.

За немалые взятки участники схемы договаривались с работниками ГПСУ, которые занимали руководящие должности.

В июле 2023 года по этой схеме пересекли границу 22 таких автомобиля. В обмен на свободную дорогу в ЕС пограничники получили 66 тысяч евро – по 3 тысячи евро за каждое. Эту сумму и факт получения денег подтвердил начальник отдела ГПСУ на обнародованных записях.

В октябре того же года границу пересекли 23 таких автомобиля. Чиновники получили 69 тысяч евро. На пленках зафиксировано как топ-чиновник и начальник отдела ГПСУ обсуждают распределение неправомерной выгоды.

Чиновники обсуждают, как будут делить взятку / Скриншот НАБУ

После этой встречи в Киеве глава отдела вернулся на работу, распределил взятки за октябрь 2023 года между другими участниками схемы и дал указания по пропуску автомобилей в ноябре этого же года. Так, в ноябре из Украины в ЕС выехало 23 авто с сигаретами. Стоило это также 69 тысяч евро.

Чиновники обсуждают распределение взяток за октябрь/ноябрь 2023 года: смотрите пленки НАБУ

Следствие выявило, что в 2010 – 2011 годах топ-чиновник и начальник одного из отделов ГПСУ проходили службу вместе с дипломатами, чьи родные оказались в контрабандных авто.

Несмотря на налаженную схему, контрабандистов дважды разоблачали на венгерской границе. В декабре 2023 года пограничники задержали микроавтобус с 141 500 контрабандными пачками сигарет. Еще одно авто остановили во время проверки в феврале 2024 года.

22 января НАБУ вручило подозрение двум топ-чиновникам и сотруднику ГПСУ.

Стоит отметить! Вероятно, речь идет о бывшем председателе Госпогранслужбы Сергее Дейнеке.

Что этому предшествовало?