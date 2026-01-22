На пленках начальник одного из отделов службы обсуждает сумму в 69 тысяч евро, сообщили в НАБУ.
О чем говорится в пленках?
В четверг, 22 января, в Национальном антикоррупционном бюро Украины показали записи разговоров должностных лиц Госпогранслужбы, в которой фигурирует начальник одного из отделов.
Среди других причастных к делу – бывший председатель ГПСУ, генерал; начальник отдела одного из пунктов пропуска ГПСУ; бывшее должностное лицо ведомства.
По данным НАБУ, преступная группа действовала с 2023 года. Ее участники организовали схему контрабанды сигарет из Украины в страны ЕС. Чтобы избежать проверок на границе, они использовали машины зарегистрированные в Чехии и Австрии, на которые устанавливали номера похожие на дипломатические.
Во время пересечения границы в машине находились пассажиры с дипломатическими паспортами – члены семей украинских дипломатов в Европе. Именно эти документы служили гарантией беспрепятственного проезда.
За немалые взятки участники схемы договаривались с работниками ГПСУ, которые занимали руководящие должности.
В июле 2023 года по этой схеме пересекли границу 22 таких автомобиля. В обмен на свободную дорогу в ЕС пограничники получили 66 тысяч евро – по 3 тысячи евро за каждое. Эту сумму и факт получения денег подтвердил начальник отдела ГПСУ на обнародованных записях.
В октябре того же года границу пересекли 23 таких автомобиля. Чиновники получили 69 тысяч евро. На пленках зафиксировано как топ-чиновник и начальник отдела ГПСУ обсуждают распределение неправомерной выгоды.
После этой встречи в Киеве глава отдела вернулся на работу, распределил взятки за октябрь 2023 года между другими участниками схемы и дал указания по пропуску автомобилей в ноябре этого же года. Так, в ноябре из Украины в ЕС выехало 23 авто с сигаретами. Стоило это также 69 тысяч евро.
Следствие выявило, что в 2010 – 2011 годах топ-чиновник и начальник одного из отделов ГПСУ проходили службу вместе с дипломатами, чьи родные оказались в контрабандных авто.
Несмотря на налаженную схему, контрабандистов дважды разоблачали на венгерской границе. В декабре 2023 года пограничники задержали микроавтобус с 141 500 контрабандными пачками сигарет. Еще одно авто остановили во время проверки в феврале 2024 года.
22 января НАБУ вручило подозрение двум топ-чиновникам и сотруднику ГПСУ.
Стоит отметить! Вероятно, речь идет о бывшем председателе Госпогранслужбы Сергее Дейнеке.
Что этому предшествовало?
По данным СМИ, 22 января, у экс-главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко НАБУ и САП провели обыски. Он якобы получил деньги за то, что пограничники не препятствовали контрабанде сигарет.
Ранее Зеленский уволил Сергея Дейнеко с должности главы ГПСУ и назначил его на должность советника министра внутренних дел. Впрочем Дейнеко выразил желание служить дальше и после реабилитации он будет работать командиром боевого подразделения ГПСУ.
Отметим, что у действующего председателя ГПСУ, генерал-майора Валерия Вавринюка обысков не проводили, поэтому о его участии в схеме пока речь не идет.
Имена других фигурантов дела о возможном взяточничестве пока не разглашаются.