На плівках начальник одного з відділів служби обговорює суму у 69 тисяч євро, повідомили у НАБУ.
Дивіться також У ЗМІ пишуть про обшуки в ексглави Держприкордонслужби
Про що мовиться у плівках?
У четвер, 22 січня, у Національному антикорупційному бюро України показали записи розмов посадовців Держприкордонної служби, у якій фігурує начальник одного з відділів.
Серед інших причетних до справи – колишній голова ДПСУ, генерал; начальник відділу одного з пунктів пропуску ДПСУ; колишня службова особа відомства.
За даними НАБУ, злочинна група діяла з 2023 року. ЇЇ учасники організували схему контрабанди цигарок з України до країн ЄС. Щоб уникнути перевірок на кордоні, вони використовували машини зареєстровані в Чехії та Австрії, на які встановлювали номери схожі на дипломатичні.
Під час перетину кордону в автівці перебували пасажири з дипломатичними паспортами – члени родин українських дипломатів у Європі. Саме ці документи слугували гарантією безперешкодного проїзду.
За чималі хабарі учасники схеми домовлялись із працівниками ДПСУ, які обіймали керівні посади.
У липні 2023 року за цією схемою перетнули кордон 22 таких автівки. В обмін на вільну дорогу до ЄС прикордонники отримали 66 тисяч євро – по 3 тисячі євро за кожне. Цю суму та факт отримання грошей підтвердив начальник відділу ДПСУ на оприлюднених записах.
У жовтні того ж року кордон перетнули 23 таких автівки. Посадовці отримали 69 тисяч євро. На плівках зафіксовано як топпосадовець та начальник відділу ДПСУ обговорюють розподіл неправомірної вигоди.
Посадовці обговорюють, як ділитимуть хабар / Скриншот НАБУ
Після цієї зустрічі у Києві очільник відділу повернувся на роботу, розподілив хабарі за жовтень 2023 року між іншими учасниками схеми та дав вказівки щодо пропуску автомобілів у листопаді цього ж року. Так, у листопаді з України до ЄС виїхало 23 авто із цигарками. Коштувало це також 69 тисяч євро.
Посадовці обговорюють розподіл хабарів за жовтень/листопад 2023 року: дивіться плівки НАБУ
Слідство виявило, що у 2010 – 2011 роках топпосадовець та начальник одного з відділів ДПСУ проходили службу разом із дипломатами, чиї рідні опинились у контрабандних авто.
Попри налагоджену схему, контрабандистів двічі викривали на угорському кордоні. У грудні 2023 року прикордонники затримали мікроавтобус із 141 500 контрабандними пачками цигарок. Ще одне авто зупинили під час перевірки у лютому 2024.
22 січня НАБУ вручило підозру двом топпосадовцям та співробітнику ДПСУ.
Варто зазначити! Ймовірно, мова йде про колишнього голову Держприкордонслужби Сергія Дейнека.
Що цьому передувало?
За даними ЗМІ, 22 січня, в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеко НАБУ та САП провели обшуки. Він нібито отримав гроші за те, що прикордонники не перешкоджали контрабанді цигарок.
Раніше Зеленський звільнив Сергія Дейнеку з посади глави ДПСУ та призначив його на посаду радника міністра внутрішніх справ. Втім Дейнеко висловив бажання служити далі й після реабілітації він працюватиме командиром бойового підрозділу ДПСУ.
Зазначимо, що у чинного голови ДПСУ, генерал-майора Валерія Вавринюка обшуків не проводили, тому про його участь в схемі наразі не йдеться.
Імена інших фігурантів справи про можливе хабарництво поки що не розголошуються.