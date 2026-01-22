На плівках начальник одного з відділів служби обговорює суму у 69 тисяч євро, повідомили у НАБУ.

Про що мовиться у плівках?

У четвер, 22 січня, у Національному антикорупційному бюро України показали записи розмов посадовців Держприкордонної служби, у якій фігурує начальник одного з відділів.

Серед інших причетних до справи – колишній голова ДПСУ, генерал; начальник відділу одного з пунктів пропуску ДПСУ; колишня службова особа відомства.

За даними НАБУ, злочинна група діяла з 2023 року. ЇЇ учасники організували схему контрабанди цигарок з України до країн ЄС. Щоб уникнути перевірок на кордоні, вони використовували машини зареєстровані в Чехії та Австрії, на які встановлювали номери схожі на дипломатичні.

Під час перетину кордону в автівці перебували пасажири з дипломатичними паспортами – члени родин українських дипломатів у Європі. Саме ці документи слугували гарантією безперешкодного проїзду.

За чималі хабарі учасники схеми домовлялись із працівниками ДПСУ, які обіймали керівні посади.

У липні 2023 року за цією схемою перетнули кордон 22 таких автівки. В обмін на вільну дорогу до ЄС прикордонники отримали 66 тисяч євро – по 3 тисячі євро за кожне. Цю суму та факт отримання грошей підтвердив начальник відділу ДПСУ на оприлюднених записах.

У жовтні того ж року кордон перетнули 23 таких автівки. Посадовці отримали 69 тисяч євро. На плівках зафіксовано як топпосадовець та начальник відділу ДПСУ обговорюють розподіл неправомірної вигоди.

Посадовці обговорюють, як ділитимуть хабар / Скриншот НАБУ

Після цієї зустрічі у Києві очільник відділу повернувся на роботу, розподілив хабарі за жовтень 2023 року між іншими учасниками схеми та дав вказівки щодо пропуску автомобілів у листопаді цього ж року. Так, у листопаді з України до ЄС виїхало 23 авто із цигарками. Коштувало це також 69 тисяч євро.

Посадовці обговорюють розподіл хабарів за жовтень/листопад 2023 року: дивіться плівки НАБУ

Слідство виявило, що у 2010 – 2011 роках топпосадовець та начальник одного з відділів ДПСУ проходили службу разом із дипломатами, чиї рідні опинились у контрабандних авто.

Попри налагоджену схему, контрабандистів двічі викривали на угорському кордоні. У грудні 2023 року прикордонники затримали мікроавтобус із 141 500 контрабандними пачками цигарок. Ще одне авто зупинили під час перевірки у лютому 2024.

22 січня НАБУ вручило підозру двом топпосадовцям та співробітнику ДПСУ.

Варто зазначити! Ймовірно, мова йде про колишнього голову Держприкордонслужби Сергія Дейнека.

Що цьому передувало?