Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Какую схему организовал майор?

По данным следствия, в июне 2025 года майор тыла одной из бригад ДШВ получил 10 тысяч долларов США за подмену продуктов питания при поставке в воинские части. Вместо указанных позиций завозили более дешевые – помидоры меняли на огурцы, яблоки на апельсины.

Часть продуктов злоумышленники списывали, а впоследствии присваивали себе через подконтрольных лиц. В прокуратуре говорят, что военные в частях получали испорченные овощи и фрукты.

Отдельно правоохранители проверяют денежные переводы майора на сумму 1,8 миллиона гривен и возможную причастность к коррупционной схеме поставщиков и командования части.

В то же время следствие выяснило, что в 2025 году майор уклонялся от службы и обманывал командование. За это время он неоднократно выезжал за пределы страны, в частности посетил Аргентину, Австрию, Швейцарию, Францию, Италию, Японию, Чехию, Турцию, Египет и даже Антарктиду. В общем офицер отсутствовал на службе не менее 38 суток, впрочем премии ему продолжали поступать.

Во время обысков правоохранители изъяли у майора более 51 тысячи долларов США, 2,1 тысячи евро, 201 тысячу гривен наличными, автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовых вещей ориентировочной стоимостью более 8 миллионов гривен, а также долговые расписки на 120 тысяч долларов.

У заместителя нашли долговые расписки на 20 тысяч долларов, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы.

По данным прокуратуры, 5 февраля 2026 года майор был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Для заместителя прокуратура просит меру пресечения в виде домашнего ареста.

