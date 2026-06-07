Командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" рассказал 24 каналу, что ряд подразделений сейчас усиленно работает над производством так называемых front strike беспилотников. Это – сравнительно дешевые дроны, которые способны выбивать логистику врага на расстоянии 150 – 200 километров.

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Что известно об успехах ВСУ на фронте?

По словам военного, подразделения создали собственный киберцентр, который дает достоверную информацию о перемещении конкретных подразделений. Далее защитники атакуют военную технику, которая подвозит боеприпасы, личный состав врага и другие ресурсы.

Мы знаем о точном времени, маршруты перемещения и как враг обеспечивает себя топливом. Например, сегодня ударили по переправе в Чонгаре. Это сделали именно для того, чтобы блокировать пути подвоза горюче-смазочных материалов 37 мотострелковой бригаде. Знаем, что мост не работает,

– сказал военный.

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Обратите внимание! Местные коллаборанты сообщили о ночной атаке беспилотников по Чонгарскому мосту. Он соединяет оккупированный Крым с материковой частью Украины. Известно, что движение через пункт пропуска "Джанкой" было приостановлено.

Какая ситуация на Запорожском направлении: смотрите видео 24 Канала

Кроме этого, военные работают над тем, чтобы продвигаться вперед на линии фронта. Успехи есть, но понятно, что никто не будет афишировать лишний раз.

Мы постоянно пытаемся двигать линию фронта вперед. Мы не афишируем эти продвижения для того, чтобы противник не был достаточно осведомлен. Их командиры скрывают потерю позиций, чтобы их не снимали с должностей,

– отметил "Перун".

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Какие потери России на войне против Украины?

По состоянию на 7 июня Россия потеряла более 1 миллиона 373 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 11989 танков, 24700 боевых бронированных машин, 43479 артиллерийских систем и тому подобное.

Недавно беспилотные системы поразили пункт временной дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии России. Произошло это вблизи Пионерского. Это подразделение обустраивало так называемую "линию Суровикина" на Херсонском и Запорожском направлениях. Кроме этого, они выполняли инженерно-саперные задачи на Бахмутском и Авдеевском направлениях.