Про підозру ексзаступнику одеського ТЦК написали в Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань.

Читайте також Близько 700 000 доларів на елітне навчання сина: у НАБУ розкрили, звідки в Галущенка такі гроші

Що вдалося привласнити колишньому заступнику начальника одеського ТЦК?

Як повідомляється, в 2020 – 2022 роках посадовець набув активи 37,7 мільйона гривень. Це на 6500 неоподаткованих мінімумів перевищує його офіційні доходи. Тому, щоб приховати походження коштів, нерухомість, авто та частину грошей оформлював на родичів: дружину, матір, тещу та бабусю дружини.

Цікаво! За цей час він придбав: Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Class, BMW X7, Toyota RAV4 Hybrid. Хоча офіційно його доходи не можуть дозволити такі покупки.

Наразі перевіряють законність активів на понад 17 мільйонів гривень. До того ж, в декларації за 2023 рік посадовець "забув" указати активи на 7,3 мільйона гривень.

Також слідство вважає причетною до легалізації частини майна та підробки документів родичку колишнього заступника начальника воєнкома. Однак, наразі обоє перебувають за межами України.

Майно, куплене за вкрадені гроші – дивіться в галереї

Які ще були схожі випадки останнім часом?