Заступниця Голови Антикорупційної ради при Міноборони та експертка Незалежної антикорупційної комісії Тетяна Ніколаєнко пояснила 24 Каналу, що схема відома з 2022 року, проте реальних системних змін не відбувається – змінюються лише окремі посадовці, а корупційна мережа продовжує працювати.

Як налагоджена система контрабанди продовжує працювати роками?

"Це надзвичайно прибутковий бізнес. Схема настільки налагоджена, що навіть коли когось притягують до відповідальності, сама система продовжує працювати – прибирають лише окремих людей. Про цю схему я писала ще у 2022 році, описувала різні історії, в тому числі податкові скрутки", – сказала Ніколаєнко.

В Україні діють щонайменше три великі тютюнові підприємства – Винниківська фабрика, перевезена з міста Жовті Води фабрика на Тернопільщині та компанія "Гоща" – цигарки яких регулярно виявляються в нелегальних постачаннях, але жодних наслідків для фабрик чи самої схеми контрабанди немає.

Корупційна схема полягала в тому, що контрабандисти використовували автомобілі з номерами, схожими на дипломатичні, а за кермо саджали родичів дипломатів. Оскільки людей з дипломатичними паспортами не перевіряють на кордоні, це дозволяло безперешкодно перевозити контрабанду, зокрема сигарети.

Про цю схему мені розповідали також й у 2023 році, і тоді про неї повідомили МЗС, яке очолював Дмитро Кулеба. Чесно кажучи, не знаю, чи щось змінилося з того часу, бо коли я нещодавно запитала, чи працює ця схема, мені відповіли, що так,

– пояснила Ніколаєнко.

Чому замінити одного посадовця недостатньо для ліквідації системи?

Багато хто думав, що Дайнеко звільнили через конфлікт з ексочільником ОП Андрієм Єрмаком, але, ймовірно, вже існувала справа проти нього. Чиновника звільнили ще до Нового року – офіційно через проблеми зі здоров'ям.

Окрім самого Дайнеко, у справі також фігурують 4 співробітники ДПСУ, яким теж вручили підозри. Найімовірніше, засідання щодо вручення підозри відбулося в закритому режимі, що НАБУ та САП останнім часом практикують все частіше.

Ми дискутували з колегою про те, якщо знали та звільнили, то чому призначили радником міністра Ігоря Клименка? Можливо, й не знали. Але це вже не суть – ми почули історію про те, як топпосадовець ДПСУ розподіляв гроші,

– зазначила Ніколаєнко.

З кожної машини з контрабандою брали 3 тисячі євро – невеликі гроші порівняно з вартістю товару понад 100 тисяч євро. Хабарі отримували не лише прикордонники та митники по 3 тисячі євро, а й співробітники СБУ та ДБР до 5 тисяч євро.

"Такі цифри мені називали люди, обізнані в цьому ринку", – підкреслила Ніколаєнко.

Нещодавно під час обшуків на Волинській митниці вилучили 810 тисяч доларів – це гроші лише за один день. За словами джерел, через 3 митниці – Закарпатську, Львівську та Волинську – щомісяця могло проходити до 10 мільйонів євро поборів, а схема працювала роками.

Дейнеко міг бути на вершині у своєму відомстві, але в схемі були представники різних структур.

Така схема не працюватиме, якщо до цього залучена лише одна людина, навіть топчиновник. Ці схеми працюють, тому що в них багато зацікавлених людей. Справа ДПСУ показала: там є топпосадовець, керівник департаменту, рядовий прикордонник – усі зав'язані. Так це працює не тільки там, а й в інших відомствах, на жаль,

– підсумувала Ніколаєнко.

