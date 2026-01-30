Ексголові відомства виставили заставу у 10 мільйонів гривень. Про це повідомляють САП і Центр протидії корупції.

Які запобіжні заходи обрали посадовцям ДПСУ?

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжні заходи для колишніх високопосадовців Державної прикордонної служби України. Їх підозрюють у систематичному одержанні хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Суд частково задовольнив подані клопотання. Ексголові Державної прикордонної служби України визначено запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Колишньому начальнику відділу пункту пропуску ДПСУ — заставу у 2 мільйони гривень. Центр протидії корупції зазначає, що у справі йдеться про ексголову ДПСУ Сергія Дейнека та начальника відділу пункту пропуску "Соломоново" Олександра Марущака.

На обох підозрюваних також покладено низку процесуальних обов’язків. Зокрема, вони зобов’язані:

прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

не відлучатись за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками та будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у підозрі;

залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

Термін дії обовʼязків – до 30 березня 2026 року.

За версією слідства, у 2023 році група співробітників ДПСУ організувала незаконне переправлення цигарок з України до ЄС, за що регулярно отримували хабарі.

Так, за 4 місяці 2023 року вони отримали щонайменше 204 тисячі євро за безперешкодний пропуск 68 автомобілів – по 3000 євро за кожне авто.

На початку 2026 року Дейнека президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови ДПСУ, його призначено радником міністра внутрішніх справ.

