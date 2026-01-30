Экс-главе ведомства выставили залог в 10 миллионов гривен. Об этом сообщают САП і Центр противодействия коррупции.

Какие меры пресечения избрали должностным лицам ГПСУ?

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда по ходатайству детектива НАБУ, согласованным прокурором САП, избрал меры пресечения для бывших высокопоставленных чиновников Государственной пограничной службы Украины. Их подозревают в систематическом получении взяток за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

Суд частично удовлетворил поданные ходатайства. Экс-главе Государственной пограничной службы Украины определена мера пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен. Бывшему начальнику отдела пункта пропуска ГПСУ – залог в 2 миллиона гривен. Центр противодействия коррупции отмечает, что в деле речь идет об экс-главе ГПСУ Сергее Дейнеко и начальник отдела пункта пропуска "Соломоново" Александре Марущаке.

На обоих подозреваемых также возложен ряд процессуальных обязанностей. В частности, они обязаны:

прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве, свидетелями и любыми другими лицами по обстоятельствам, изложенным в подозрении;

оставить на хранении в соответствующих органах государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия обязанностей – до 30 марта 2026 года.

По версии следствия, в 2023 году группа сотрудников ГПСУ организовала незаконную переправку сигарет из Украины в ЕС, за что регулярно получали взятки.

Так, за 4 месяца 2023 года они получили не менее 204 тысяч евро за беспрепятственный пропуск 68 автомобилей – по 3000 евро за каждое авто.

В начале 2026 года президент Владимир Зеленский уволил Дейнеко с должности председателя ГПСУ, он назначен советником министра внутренних дел.

Что известно о деле НАБУ и САП в отношении должностных лиц ГПСУ?