Заместитель Председателя Антикоррупционного совета при Минобороны и эксперт Независимой антикоррупционной комиссии Татьяна Николаенко объяснила 24 Каналу, что схема известна с 2022 года, однако реальных системных изменений не происходит – меняются только отдельные должностные лица, а коррупционная сеть продолжает работать.

Как отлаженная система контрабанды продолжает работать годами?

"Это чрезвычайно прибыльный бизнес. Схема настолько налажена, что даже когда кого-то привлекают к ответственности, сама система продолжает работать – убирают только отдельных людей. Об этой схеме я писала еще в 2022 году, описывала различные истории, в том числе налоговые скрутки", – сказала Николаенко.

В Украине действуют как минимум три крупных табачных предприятия – Винниковская фабрика, перевезенная из города Желтые Воды фабрика в Тернопольскою область и компания "Гоща" – сигареты которых регулярно оказываются в нелегальных поставках, но никаких последствий для фабрик или самой схемы контрабанды нет.

Коррупционная схема заключалась в том, что контрабандисты использовали автомобили с номерами, похожими на дипломатические, а за руль сажали родственников дипломатов. Поскольку людей с дипломатическими паспортами не проверяют на границе, это позволяло беспрепятственно перевозить контрабанду, в частности сигареты.

Об этой схеме мне рассказывали также и в 2023 году, и тогда о ней сообщили МИД, которое возглавлял Дмитрий Кулеба. Честно говоря, не знаю, или что-то изменилось с тех пор, потому что когда я недавно спросила, работает ли эта схема, мне ответили, что да,

– объяснила Николаенко.

Почему заменить одного чиновника недостаточно для ликвидации системы?

Многие думали, что Дайнеко уволили из-за конфликта с экс-главой ОП Андреем Ермаком, но, вероятно, уже существовало дело против него. Чиновника уволили еще до Нового года – официально из-за проблем со здоровьем.

Кроме самого Дайнеко, в деле также фигурируют 4 сотрудника ГПСУ, которым тоже вручили подозрения. Вероятнее всего, заседание по вручению подозрения состоялось в закрытом режиме, что НАБУ и САП в последнее время практикуют все чаще.

Мы дискутировали с коллегой о том, если знали и уволили, то почему назначили советником министра Игоря Клименко? Возможно, и не знали. Но это уже не суть – мы услышали историю о том, как топ-чиновник ГНСУ распределял деньги,

– отметила Николаенко.

С каждой машины с контрабандой брали 3 тысячи евро – небольшие деньги по сравнению со стоимостью товара более 100 тысяч евро. Взятки получали не только пограничники и таможенники по 3 тысячи евро, но и сотрудники СБУ и ГБР до 5 тысяч евро.

"Такие цифры мне называли люди, осведомлены в этом рынке", – подчеркнула Николаенко.

Недавно во время обысков на Волынской таможне изъяли 810 тысяч долларов – это деньги только за один день. По словам источников, через 3 таможни – Закарпатскую, Львовскую и Волынскую – ежемесячно могло проходить до 10 миллионов евро поборов, а схема работала годами.

Дейнеко мог быть на вершине в своем ведомстве, но в схеме были представители разных структур.

Такая схема не будет работать, если к этому привлечен только один человек, даже топ-чиновник. Эти схемы работают, потому что в них много заинтересованных людей. Дело ГПСУ показало: там есть топ-чиновник, руководитель департамента, рядовой пограничник – все завязаны. Так это работает не только там, но и в других ведомствах, к сожалению,

– подытожила Николаенко.

Что еще известно о ходе коррупционного дела в Госпогранслужбе?