За даними військової контррозвідки та слідчих СБУ, йдеться про 43 тисячі захисних балістичних окулярів та окулярів-масок вартістю 60 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на СБУ.
Що відомо про спільну операцію СБУ та ОГП?
Експерти підтвердили, що амуніцію не можна використовувати у навчальних та бойових умовах. За матеріалами справи, фігурант здійснив поставку на підставі двох договорів, які у квітні 2024 року уклав з держпідприємством Міноборони.
Правоохоронці викрили неякісну амуніцію / Фото СБУ
Вартість спорядження сягала мільйонів / Фото СБУ
Під час обшуків виявили документи із доказами злочинної схеми та частину грошей, одержаних від її реалізації. Наразі всю партію бракованої продукції вилучили з офісів підрядників. Триває розслідування, аби встановити і притягнути до відповідальності причетних до оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
