Про це пише 24 Канал із посиланням на розслідування hromadske.

Що відомо про дружину генерала СБУ Оксану Доровську?

Журналістам стало відомо про два російські паспорти уродженки Харкова Оксани Доровської. Документи були виписані на попереднє прізвище дружини генерала – Бурмістрова.

За номерами цих паспортів обліковується інформація щодо неї на сайті російської податкової. Тут можна знайти актуальний російський податковий номер дружини генерала СБУ.

Інформація про Оксану Доровську на російських сайтах / Фото hromadske

В СБУ підтвердили тільки наявність паспорта громадянки Росії, який Оксана Доровська отримала у 14 років, і розповіли про ще один – закордонний, отриманий пізніше, у 2005 році. Його терміни вже спливли.

Також стало відомо, що протягом 2018 – 2019 років дружина генерала Віктора Доровського придбала майна на суму приблизно 1,3 мільйона доларів. Зокрема, у 2019 році Оксана Доровська стала власницею величезного маєтку в преміальному котеджному містечку Riviera Zoloche під Києвом. Площа головного будинку становить 488 квадратів.

Як на розслідування щодо Доровської реагують у СБУ?

Правоохоронці пояснили 24 Каналу, що дружина генерала СБУ намагалася позбутися громадянства Росії, але їй не вдалося це зробити через бюрократію. Жодних документів, які підтверджували б ці спроби, у СБУ журналістам не надали. За даними служби, Доровська продовжує застосовувати всі наявні юридичні механізми для відмови від громадянства країни-агресора.

У Службі безпеки кажуть, що дружина Віктора Доровського народилася у Харкові, але в дитинстві разом із батьками переїхала до Росії. У 14-річному віці дівчина отримала російський паспорт (1998 рік), а в 16 років (2001 рік) повернулася в Україну. За даними СБУ, у 2005 році жінка отримала ще й закордонний паспорт РФ, але термін дії документа сплив у 2010 році. Жодних інших паспортів РФ з того часу вона не отримувала, запевняють у спецслужбі.

Оксана Доровська, за словами правоохоронців, веде підприємницьку діяльність понад 15 років. З початком повномасштабного вторгнення вона разом із дітьми виїхала з України до Республіки Кіпр, де продовжила займатися підприємництвом.

У СБУ запевнили, що значну частину коштів на будівництво та придбання нерухомості посадовцю СБУ надав його батько – Олександр Доровський. Він з 2002 року, ще до того, як його син почав працювати в спецслужбі, був генеральним директором однієї із провідних фармацевтичних компаній України – ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров’я".

У Службі безпеки кажуть про провокацію росіян: що відомо?