Її проведення залежало від багатьох факторів. Проте СБУ успішно вдалося подолати всі труднощі та уразити вороже судно. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, які операції виконував російський танкер, хто міг загинути внаслідок атаки і чому подібні операції наближають кінець війни.

Які операції здійснював уражений танкер QENDIL

У момент спецоперації СБУ російський танкер не перевозив жоден вантаж, зокрема нафту, а був порожнім. Військовий експерт та засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зауважив, що не вперше танкери тіньового флоту використовують не за прямим призначенням.

Вони виконують розвідувальні та саботажні місії. Наприклад, в Балтії, танкери тіньового флоту скидали якір і тягнути ним по дну. Це робили тому, що на дні лежить велика кількість інтернет-кабелів і електричних кабелів, які з'єднують Латвію, Литву з іншими країнами. Тоді пошкодили інтернетний кабель, що призвело до масштабних збоїв. Це саботаж,

– пояснив Нарожний.

До того ж на таких кораблях росіяни можуть встановлювати будь-яку радіоелектронну розвідку. У такий спосіб вони дізнаються, які літаки над ними літають та радіосигнали передають.

"Такий танкер може плавати в пасивному режимі, а потім, наприклад, Росія хоче завдати удар і вмикає на ньому РЕБ. Тоді на узбережжі умовної Туреччини вимикається GPS або мобільний зв'язок. Це абсолютно реальний сценарій. Заховати на цьому танкері обладнання – не проблема. Вони перебувають у нейтральних водах, і можуть проводити безліч операцій", – зазначив військовий експерт.

Відомо також, що на ураженому танкері міг перебувати голова військової розвідки генерал ГРУ Андрій Авер'янов з декількома заступниками. За інформацією ЗМІ, вони загинули.

Якщо там перебував фахівець ГРУ, вони могли зупинитися посередині чистого моря, а водолази – спуститися до підземних інтернет-кабелів і замінувати їх чи розвідувати з них інформацію. Все це можна зробити – сценаріїв безліч,

– додав Нарожний.

Експерт зазначив, що танкер рушив з Новоросійська, але визначити його поточне місцеперебування – не просте завдання без сторонньої допомоги. Адже, виходячи з порту, на кораблі вимикають транспортер, який показує його розташування. У відкритому морі неможливо простежити за танкером. Втім, завдяки розвідувальним даним від союзників, визначити перебування корабля – нескладно.

До слова, видання The Atlantic раніше повідомило, що США надали Україні "тихий дозвіл" на удари по тіньовому флоту Росії. Адміністрація Дональда Трампа не просто не перешкоджає атакам, але й допомагає втілювати їх у життя через передачу розвідувальних даних.

Чим могли підбити танкер у Середземному морі?

В СБУ повідомляли, що ураження відбулося за допомогою дронів. Є кілька варіантів, як саме це могло статися.

Це, імовірно, був морський дрон, який ніс на собі FPV-дрони. Відстань, на яку він може подорожувати, може бути дуже великою. За даними ЗМІ, ми можемо зробити морський дрон довжиною до 30 метрів. Тобто нього можуть завантажити велику кількість палива, щоб він пройшов 1200 кілометрів. Але проблема в тому, що йому потрібно ще повернутися назад. Загалом це приблизно 2500 кілометрів,

– пояснив Павло Нарожний.

Військовий експерт зауважив, що Україна могла б пожертвувати одним дроном заради такої операції. Втім, у цьому випадку, його уламки можуть вивчити росіяни. Тож, найпевніше, дрон мав повернутися назад.

"Морський дрон доставляє FPV, він сам не атакує. На ньому є система супутникового зв'язку, тому що інший зв'язок там не працюватиме. Через цю систему працює оператор FPV. Самих дронів може бути кілька десятків, точно визначити це складно", – зазначив Нарожний.

Морський дрон, тобто безекіпажний катер, для ураження танкера мав пройти затоку в Туреччині. Її ширина приблизно 20 – 30 кілометрів. Її охороняє турецькі ВМС, тож непоміченим пройти можна, якщо безпілотник був повністю або частково занурений під воду. Зрештою, так морські дрони вже проходили у порт Новоросійська, де нещодавно знищили підводний човен "Варшавянка".

Водночас, каже експерт, є ймовірність, що безпілотний катер, який перевозив FPV-дрони, не проходив через затоку Туреччини.

Його могли перевозити на якомусь комерційному судні і просто скинути посеред Середземного моря. Складно сказати, хто це міг зробити. Але катер не міг пройти з Чорного моря. Його могли зібрати в якійсь третій країні, наприклад, в європейській,

– припустив Нарожний.

Навіть у такому випадку довести юридично причетність України до цього – вкрай важко. На дроні могла бути встановлена система самознищення, та зрештою, частина деталей могла походити з Китаю.

Як удари по танкерах пришвидшують закінчення війни?

Капітан першого рангу запасу ВМС України, експерт компанії "Соната" Андрій Риженко зауважив, що тема ударів по кораблях є доволі ризикованою. Адже будь-яка морська операція при плануванні має враховувати міжнародно-правовий фактор. Зокрема, є чимало угод про судноплавство, які регулюють морський рух. До того ж наслідки ударів по танкерах мають і екологічні наслідки.

Проте у воєнний час Конвенція ООН про морське право не діє, адже призначена для мирного часу. Разом з тим, навіть країнам, що воюють, необхідно дотримуватися гуманітарного права: не використовувати силу проти медичних об'єктів, об'єктів, що мають дипломатичний статус та цивільних об'єктів.

З огляду на те що стратегічна спроможність Росії вести проти нас війну забезпечується через продаж нафти, цей фактор (ударів по танкерах – 24 Канал) розуміють. Наприклад, коли СРСР втратив можливість продовжувати війну в Афганістані – просто залишив його після 10 років війни,

– зауважив Риженко.

Хоч, проти Росії і ввели санкції, зокрема проти тіньового флоту, однак вони є обмеженими. А наслідки він них не проявляються одразу. До того ж Росії вдається обходити санкційні обмеження у різний спосіб.

У цьому їм допомагають треті країни, раді нажитися на дешевих енергоресурсах. Так, танкер, що купують для тіньового флоту, вже за рік може окупитися в багато разів.

Україні активно щось потрібно робити з тіньовим флотом, адже обсяг прибутків Росії падає, але не критично. Треба зробити так, аби у них не було коштів утримувати своє 700-тисячне угруповання на нашій території, будувати ракети тощо. Якщо це завдання вирішиться – війна закінчиться дуже швидко,

– наголосив Риженко.

Капітан першого рангу запасу ВМС додав, що Україна, як морська держава, має право оголосити зону своїх інтересів, поза межами територіальних вод інших країн, провести консультації та здійснювати силовий вплив.

