Что известно о жене генерала СБУ Оксане Доровской?

Журналистам стало известно о двух российских паспортах уроженки Харькова Оксаны Доровской. Документы были выписаны на предыдущую фамилию жены генерала – Бурмистрова.

По номерам этих паспортов учитывается информация о ней на сайте российской налоговой. Здесь можно найти актуальный российский налоговый номер жены генерала СБУ.

В СБУ подтвердили только наличие паспорта гражданки России, который Оксана Доровская получила в 14 лет, и рассказали о еще одном – заграничном, полученном позже, в 2005 году. Его сроки уже истекли.

Также стало известно, что в течение 2018 – 2019 годов жена генерала Виктора Доровского приобрела имущества на сумму примерно 1,3 миллиона долларов. В частности, в 2019 году Оксана Доровская стала обладательницей огромного имения в премиальном коттеджном городке Riviera Zoloche под Киевом. Площадь главного дома составляет 488 квадратов.

Как на расследование в отношении Доровской реагируют в СБУ?

Правоохранители объяснили 24 Каналу, что жена генерала СБУ пыталась избавиться от гражданства России, но ей не удалось это сделать из-за бюрократии. Никаких документов, которые подтверждали бы эти попытки, в СБУ журналистам не предоставили. По данным службы, Доровская продолжает применять все имеющиеся юридические механизмы для отказа от гражданства страны-агрессора.

В Службе безопасности говорят, что жена Виктора Доровского родилась в Харькове, но в детстве вместе с родителями переехала в Россию. В 14-летнем возрасте девушка получила российский паспорт (1998 год), а в 16 лет (2001 год) вернулась в Украину. По данным СБУ, в 2005 году женщина получила еще и загранпаспорт РФ, но срок действия документа истек в 2010 году. Никаких других паспортов РФ с тех пор она не получала, уверяют в спецслужбе.

Оксана Доровская, по словам правоохранителей, ведет предпринимательскую деятельность более 15 лет. С началом полномасштабного вторжения она вместе с детьми выехала из Украины в Республику Кипр, где продолжила заниматься предпринимательством.

В СБУ заверили, что значительную часть средств на строительство и приобретение недвижимости должностному лицу СБУ предоставил его отец – Александр Доровский. Он с 2002 года, еще до того, как его сын начал работать в спецслужбе, был генеральным директором одной из ведущих фармацевтических компаний Украины – ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

