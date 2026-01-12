Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.
Що відомо про справу?
Правоохоронці затримали організатора злочинної групи, 2 його спільників і 3 кримінальників, які намагалися збути зброю.
У фігурантів вилучили:
- 75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова,
- 38 бойових гранат,
- понад 20 підривачів,
- 2 гранатомети,
- 13 тисяч набоїв,
- великі суми готівки.
Встановлено, що злочинці тайком вивозили "товар" з фронтових районів та зберігали його у схронах.
У спеціально обладнаних цехах у себе вдома вони займалися відновленням пошкодженої зброї, а нові комплектуючі замовляли в Інтернеті
Відновивши бойові властивості озброєнь, зловмисники підшукали клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати зброю для вчинення злочинів,
– пишуть в СБУ.
Злочинці намагалися продати трофейну зброю / Фото СБУ
Учасників угруповання викрили ще на етапі підготовки до продажу, а затримали "на гарячому" під час передачі зброї.
Усі перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.
Інші новини від СБУ
СБУ показала уламки ракети "Орешник", якою Росія атакувала Львівщину 8 січня. Слідчі знайшли блок стабілізації, запчастини з двигунної установки та інші компоненти, які готують для поглиблених експертиз.
Служба безпеки також працює із затриманими блогерками із Києва, які публікували відео з російською музикою "Москва, люблю тебя". На дівчат склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.
Окрім того, у СБУ розслідують діяльність підпільної школи московського патріархату у Києві. Там дітей навчали за радянськими підручниками, російською мовою та ще й показували радянські пропагандистські фільми.