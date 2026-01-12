Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

Дивіться також Вибух позашляховика: правоохоронці затримали дівчину, яка підірвала авто військового в Києві

Що відомо про справу?

Правоохоронці затримали організатора злочинної групи, 2 його спільників і 3 кримінальників, які намагалися збути зброю.

У фігурантів вилучили:

75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова,

38 бойових гранат,

понад 20 підривачів,

2 гранатомети,

13 тисяч набоїв,

великі суми готівки.

Встановлено, що злочинці тайком вивозили "товар" з фронтових районів та зберігали його у схронах.

У спеціально обладнаних цехах у себе вдома вони займалися відновленням пошкодженої зброї, а нові комплектуючі замовляли в Інтернеті

Відновивши бойові властивості озброєнь, зловмисники підшукали клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати зброю для вчинення злочинів,

– пишуть в СБУ.

Злочинці намагалися продати трофейну зброю / Фото СБУ

Учасників угруповання викрили ще на етапі підготовки до продажу, а затримали "на гарячому" під час передачі зброї.

Усі перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Інші новини від СБУ