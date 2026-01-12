Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
Что известно о деле?
Правоохранители задержали организатора преступной группы, 2 его сообщников и 3 уголовников, которые пытались сбыть оружие.
У фигурантов изъяли:
- 75 образцов стрелкового оружия, в частности автоматы Калашникова,
- 38 боевых гранат,
- более 20 взрывателей,
- 2 гранатомета,
- 13 тысяч патронов,
- крупные суммы наличных денег.
Установлено, что преступники тайком вывозили "товар" из фронтовых районов и хранили его в тайниках.
В специально оборудованных цехах у себя дома они занимались восстановлением поврежденного оружия, а новые комплектующие заказывали в Интернете
Восстановив боевые свойства вооружений, злоумышленники подыскали клиентов для продажи. Ими оказались представители местных криминальных кругов, которые могли использовать оружие для совершения преступлений,
– пишут в СБУ.
Преступники пытались продать трофейное оружие / Фото СБУ
Участников группировки разоблачили еще на этапе подготовки к продаже, а задержали "на горячем" во время передачи оружия.
Все находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
