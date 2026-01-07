О ней ранее узнали журналисты "Свідство.Інфо". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.
СБУ взялась за советскую школу московского патриархата в Киеве
Следователи СБУ под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры начали расследование в отношении деятельности подпольной школы в монастыре Голосеевского района Киева, который принадлежит УПЦ МП.
Журналисты "Слідство.Інфо" узнали, что в школе детей учили по советским учебникам на русском языке и показывали им российские и советские пропагандистские фильмы. Дети в частности учили советские песни.
В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают обстоятельства создания и функционирования указанного учебного заведения, проверяют, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были учиться официально, а также выясняют источники финансирования деятельности подпольной школы,
– рассказали в Офисе Генпрокурора.
Что известно о подпольной школе монастыря УПЦ МП в Киеве?
В Киеве при монастыре УПЦ МП обнаружили нелегальное учебное заведение "Перспектива", где преподают русский язык и используют советские учебники.
В ней учится более 60 детей, которые формально зарегистрированы в государственных школах города, хотя не посещают их.