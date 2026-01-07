Про неї раніше дізналися журналісти "Свідство.Інфо". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

СБУ узялася за радянську школу московського патріархату у Києві

Слідчі СБУ за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури почали розслідування стосовно діяльності підпільної школи у монастирі Голосіївського району Києва, який належить УПЦ МП.

Журналісти "Слідство.Інфо" дізналися, що у школі дітей навчали за радянськими підручниками російською мовою та показували їм російські і радянські пропагандистські фільми. Діти зокрема вчили радянські пісні.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування зазначеного навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи,

– розповіли у Офісі Генпрокурора.

Що відомо про підпільну школу монастиря УПЦ МП у Києві?