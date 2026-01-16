Під час обшуків у голови ВЛК виявили понад 300 тисяч доларів США, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.

Що відомо про оборудку голови районного ВЛК?

За даними слідства, посадовиця разом зі спільниками готувала військовозобов'язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову.

Вартість таких "послуг" стартувала від 2,5 тисячі американських доларів.

Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону.

Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі хабарів організаторам злочинної схеми.

Наразі очільниці місцевої ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозру за декількома статтями. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Очільниця ВЛК приховувала сотні тисяч доларів / Фото СБУ

Як керівниця ВЛК брала хабарі за фальшиві медичні довідки: дивіться відео

