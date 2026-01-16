Во время обысков у председателя ВЛК обнаружили более 300 тысяч долларов США, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Что известно о сделке председателя районного ВВК?

По данным следствия, чиновница вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва.

Стоимость таких "услуг" стартовала от 2,5 тысячи американских долларов.

Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, который действовал вместе с 58-летним жителем региона.

Сотрудники СБУ задокументировали более 20 фактов передачи взяток организаторам преступной схемы.

Сейчас руководительнице местной ВЛК и одному из сообщников сообщено о подозрении по нескольким статьям. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Руководительница ВВК скрывала сотни тысяч долларов / Фото СБУ

Как руководитель ВЛК брала взятки за фальшивые медицинские справки: смотрите видео

