Во время обысков у председателя ВЛК обнаружили более 300 тысяч долларов США, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
Что известно о сделке председателя районного ВВК?
По данным следствия, чиновница вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва.
Стоимость таких "услуг" стартовала от 2,5 тысячи американских долларов.
Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, который действовал вместе с 58-летним жителем региона.
Сотрудники СБУ задокументировали более 20 фактов передачи взяток организаторам преступной схемы.
Сейчас руководительнице местной ВЛК и одному из сообщников сообщено о подозрении по нескольким статьям. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Руководительница ВВК скрывала сотни тысяч долларов / Фото СБУ
Последние новости о разоблачении СБУ
- СБУ задержала агентов России в Одессе, которые готовили дроны для атак на украинских военных. Подозреваемым объявили подозрение в госизмене.
- В Киеве задержали трех блогеров, которые публиковали видео с русской музыкой "Москва, люблю тебя". На девушек составили административные протоколы за мелкое хулиганство.
- Киевская городская прокуратура и СБУ расследуют деятельность подпольной школы Московского патриархата в Киеве, где детей учили по советским учебникам. Журналисты обнаружили, что в школе использовали русский язык и показывали советские пропагандистские фильмы.