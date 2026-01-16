На тот момент у них уже была подготовлена взрывная "начинка" и согласованная с российским куратором цель – одна из позиций местного подразделения Сил обороны Украины. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Что известно об агентах России в Одессе?

В ходе следствия выяснилось, что одним из задержанных является 49-летний предприниматель из Одессы. По данным СБУ, его завербовали через телеграмм-канал, где предлагали так называемые "быстрые и легкие заработки".

Сначала он получил от представителей России квадрокоптер, а впоследствии забрал из тайника около двух килограммов пластида и комплектующие для самодельного взрывного устройства, которыми снарядил дрон.

Идею такого "быстрого заработка он предложил своему 47-летнему знакомому, на что тот согласился. Вместе они проводили разведку мест возможного скопления украинских военных, фиксировали координаты на Google Maps и передавали эти данные куратору из России. После согласования выбранной "цели" агенты начали подготовку воздушной атаки.

Именно на этом этапе их и задержали сотрудники СБУ. Во время обысков правоохранители изъяли квадрокоптер со взрывчаткой, автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, боевую гранату Ф-1 и другие образцы вооружения.

Двое завербованных российским ГРУ жителей Одессы готовили атаку внутри города: смотрите фото СБУ

Следователи СБУ объявили фигурантам подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за государственную измену, совершенную в условиях военного положения, а также за пособничество в ее совершении.

Оба подозреваемых находятся под стражей без возможности внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Где еще действовали агенты России?