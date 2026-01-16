На тот момент у них уже была подготовлена взрывная "начинка" и согласованная с российским куратором цель – одна из позиций местного подразделения Сил обороны Украины. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Что известно об агентах России в Одессе?
В ходе следствия выяснилось, что одним из задержанных является 49-летний предприниматель из Одессы. По данным СБУ, его завербовали через телеграмм-канал, где предлагали так называемые "быстрые и легкие заработки".
Сначала он получил от представителей России квадрокоптер, а впоследствии забрал из тайника около двух килограммов пластида и комплектующие для самодельного взрывного устройства, которыми снарядил дрон.
Идею такого "быстрого заработка он предложил своему 47-летнему знакомому, на что тот согласился. Вместе они проводили разведку мест возможного скопления украинских военных, фиксировали координаты на Google Maps и передавали эти данные куратору из России. После согласования выбранной "цели" агенты начали подготовку воздушной атаки.
Именно на этом этапе их и задержали сотрудники СБУ. Во время обысков правоохранители изъяли квадрокоптер со взрывчаткой, автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, боевую гранату Ф-1 и другие образцы вооружения.
Двое завербованных российским ГРУ жителей Одессы готовили атаку внутри города: смотрите фото СБУ
Следователи СБУ объявили фигурантам подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за государственную измену, совершенную в условиях военного положения, а также за пособничество в ее совершении.
Оба подозреваемых находятся под стражей без возможности внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Где еще действовали агенты России?
В декабре сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который транспортировал взрывчатку для подготовки теракта во Львове. Речь идет о 41-летнем жителе Пустомытов с криминальным прошлым. Выполняя задание российской спецслужбы, он вез в областной центр самодельное взрывное устройство.
Кроме этого, Служба безопасности разоблачила на западе Украины еще одну агентурную сеть страны-агрессора. Ее участники создавали тайники с компонентами для изготовления взрывных устройств, которые планировали использовать для совершения терактов в регионе. Для реализации этих планов российские спецслужбы вербовали к сотрудничеству украинских подростков.
Также в сентябре в одном из подразделений Вооруженных сил Украины обнаружили вражеского информатора. Речь идет о 26-летнем жителе Кропивницкого. Он передавал российской стороне данные о запланированных ударах.