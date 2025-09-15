Детали в понедельник, 15 сентября, рассказали в Службе безопасности Украины, передает 24 Канал. "Кротом" оказался 26-летний житель Кропивницкого.

Какую информацию передавал российский агент?

Вражеское агентурное проникновение разоблачила СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Для россиян шпионил мобилизованный военнослужащий, который служил в роте ударных БпЛА на восточном фронте.

Расследование установило, что он заблаговременно "сливал" противнику информацию о подготовке дроновых операций ВСУ на передовой. Речь идет о времени, направлениях вылетов и ориентировочных "целях" украинских беспилотников.

По имеющимся данным, враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским дронарям с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб,

– говорится в сообщении.

Также фигурант передавал оккупантам информацию о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях своей бригады. В ответ ФСБ предупреждало его о предстоящих атаках, чтобы агент мог "выйти" из зоны потенциального поражения.

Какое наказание грозит злоумышленнику?

Правоохранители задержали агента, когда тот готовился к передаче врагу новых разведданных. Кроме того, СБУ провела мероприятия для безопасности локаций Сил обороны Украины.

Российским "кротом" оказался 26-летний житель Кропивницкого, который после мобилизации в подразделение беспилотных систем начал искать "выходы" на российских спецслужбистов в "Телеграме". Впоследствии его завербовала ФСБ, предложив сотрудничество в обмен на деньги.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством Кропивницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

