Соответствующая информация появилась на сервисе МВД в категории "Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования", передает Show 24.
Дата исчезновения – 1 июля 2025 года. Тимати обвиняют по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).СБУ объявила в розыск Тимати / Скриншот с портала МВД
Тимати поддерживает войну России против Украины
Напомним, в июне СБУ заочно объявила о подозрении Тимати.
Согласно доказательной базе, он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012, 2018, 2024 годах, участвовал в инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы диктатора.
Рэпер поддерживает российскую агрессию, оккупацию Крыма и нарушение прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность. Тимати был участником не менее 7 пропагандистских концертов на полуострове, целью которых была легитимизация его оккупации.