Відповідна інформація з'явилась на сервісі МВС в категорії "Особа, яка переховується від органів досудового розслідування", передає Show 24.

Дата зникнення – 1 липня 2025 року. Тіматі звинувачують за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї). ТіматіСБУ оголосила в розшук Тіматі / Скриншот з порталу МВС

Тіматі підтримує війну Росії проти України

  • Нагадаємо, у червні СБУ заочно оголосила про підозру Тіматі.
  • Згідно з доказовою базою, він був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 2012, 2018, 2024 роках, брав участь в інавгурації й у заходах з нагоди святкування перемоги диктатора.
  • Репер підтримує російську агресію, окупацію Криму і порушення прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Тіматі був учасником щонайменше 7 пропагандистських концертів на півострові, метою яких була легітимізація його окупації.