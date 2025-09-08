Відповідна інформація з'явилась на сервісі МВС в категорії "Особа, яка переховується від органів досудового розслідування", передає Show 24.
Дата зникнення – 1 липня 2025 року. Тіматі звинувачують за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).СБУ оголосила в розшук Тіматі / Скриншот з порталу МВС
Тіматі підтримує війну Росії проти України
- Нагадаємо, у червні СБУ заочно оголосила про підозру Тіматі.
- Згідно з доказовою базою, він був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 2012, 2018, 2024 роках, брав участь в інавгурації й у заходах з нагоди святкування перемоги диктатора.
- Репер підтримує російську агресію, окупацію Криму і порушення прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Тіматі був учасником щонайменше 7 пропагандистських концертів на півострові, метою яких була легітимізація його окупації.