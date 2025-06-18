Про це повідомляє Show 24 з посиланням на портал Міністерства внутрішніх справ України. Зазначається, що дата зникнення – 4 березня 2025 року.

Не пропустіть Довірена особа Путіна: СБУ повідомила про підозру російському реперу Тіматі

Григорій Лепс з'явився у категорії "особи, які переховуються від органів досудового розслідування". Йому висунули звинувачення за ч. 3 ст. 110-2 ККУ – "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж територій або державного кордону України".

Як запобіжний захід путіністу обрали тримання під вартою.

Григорія Лепса оголосили в розшук / Скриншот з сайту МВС

СБУ заочно оголосила підозру Григорію Лепсу

Нагадаємо, у березні СБУ заочно повідомила про підозру Григорію Лепсу. Співак публічно підтримує повномасштабне вторгнення Росії проти України та армію окупантів, фінансує війну.

Лепсу оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 436-2.