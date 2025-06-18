Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на портал Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что дата исчезновения – 4 марта 2025 года.

Не пропустите Доверенное лицо Путина: СБУ сообщила о подозрении российскому рэперу Тимати

Григорий Лепс появился в категории "лица, которые скрываются от органов досудебного расследования". Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 110-2 УК – "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины".

В качестве меры пресечения путинисту избрали содержание под стражей.

Григория Лепса объявили в розыск / Скриншот с сайта МВД

СБУ заочно объявила подозрение Григорию Лепсу

Напомним, в марте СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу. Певец публично поддерживает полномасштабное вторжение России против Украины и армию оккупантов, финансирует войну.

Лепсу объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110-2 и ч. 3 ст. 436-2.