Тимур Юнусов, более известный по сценическому псевдониму "Тимати", – российский певец и пропагандист. О полученном подозрении сообщает Show 24 со ссылкой на телеграм-канал СБУ.
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Служба безопасности Украины собрала доказательную базу. По ее данным, Тимати был доверенным лицом российского диктатора Путина на президентских "выборах" в 2012, 2018 и 2024 годах. Рэпер посещал его инаугурацию и участвовал в праздновании по случаю "победы на выборах".
Тимати активно поддерживает оккупацию Крыма, российскую агрессию и нарушение прав Украины на независимость и территориальную целостность.
В заметке говорится, что фигурант дела выступил по меньшей мере на 7 пропагандистских концертах на полуострове, целью которых было легитимизировать его оккупацию.
Тимати получил подозрение от СБУ
Следователи СБУ обвиняют Тимура Юнусова в преступных действиях, на основании которых было открыто дело. Пропагандист несколько раз нарушил правила въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, совершил это с целью причинить вред государственным интересам.
Какие еще российские пропагандисты получили подозрение от СБУ
- Российский актер Иван Охлобыстин заочно получил подозрение за нарушение трех статей Уголовного кодекса Украины: его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании российского вторжения и войны, отрицание агрессии России против Украины.
- Российскому певцу Григорию Лепсу тоже сообщили о подозрении, ведь он публично поддерживает, оправдывает и финансирует российское вторжение в Украину. В частности, на одном из концертов обещал платить оккупантам за уничтоженную технику ВСУ.