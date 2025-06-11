Исполнитель рассказал об этом одному из "оппозиционных" российских каналов, передает Show 24. Многоэтажку, где он раньше жил, словно разрезало российским снарядом. Разрушены и другие важные для него здания в Покровске.

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Мой дом разрушило просто. По центру здания, от крыши до первого этажа, все просто разорвано снарядом. Мои друзья пишут, что мы больше туда никогда не вернемся. Вижу, как горит моя школа. Практически все здания, в которые я ходил. Дом культуры, университет – все стерто. А там просто город был, просто люди жили. Это очень страшно..

– сказал солист группы "Нервы".



Дом Мильковского в Покровске уничтожили россияне / Скриншот с видео

Евгений Мильковский возмутился идеей российского диктатора начать войну и уничтожать города. Он с болью высказался о том, что и другие города "стирают" постоянными обстрелами.

Я не знаю, в какой больной ум может прийти мысль: "Давай я уничтожу просто все, снесу города, вообще пол страны, убью всех и будет замечательно". Это кто решил? Этот никчемный лысый? Но вот такая реальность. Город просто стирают с лица земли, не только это, вообще города", – добавил певец.

Что известно о группе "Нервы" и их позицию относительно войны

"Нервы" – это рок-группа из Украины, его основал вокалист и гитарист Женя Мильковский в 2010 году в Киеве. Коллектив гастролировал не только Украиной, но и Россией, Беларусью, Казахстаном. Некоторые из их песен являются саундтреками к российским сериалам.

В 2015 году, несмотря на оккупацию Крыма и начало российско-украинской войны, группа продолжила выступать в России. Более того, они подписали контракт с лейблом Gazgolder, владельцем которого является путинист Баста. Практически все время "Нервы" проживали и работали в России.

После начала полномасштабного вторжения участники группы покинули страну-агрессора и прекратили там выступать, а в мае 2022 Мильковский впервые написал песню на украинском.

В то же время война не останавливает "Нервы" от совместных выступлений с россиянами. 22 августа в Варшаве на фестивале READY FEST вместе с российскими артистами (которые осуждают войну) Face, IC3PEAK, Монеточка на сцену выйдут Иван Дорн и группа "Нервы".