Украинская певица Джамала и ее семья ощутила на себе последствия циничных российских ударов. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее страницу в инстаграме.

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Исполнительница рассказала, что из-за обстрела она ночевала в багажнике авто вместе с детьми, и показала фото. Джамала поделилась, что ее сыновьям тоже было очень страшно. Но даже в это время они заботились о своих близких. 4-летнему Селиму было важно, чтобы рядом был старший Эмир.

В багажнике. Селим: "Анака, страшно"... Ищет рукой: "А где Эмир?". Братья,

– высказалась певица.



Джамала с сыновьями / Фото из инстаграм-сториз

Какие еще звезды почувствовали последствия атаки

Григорий и Кристина Решетники также прятались в укрытии вместе с тремя сыновьями во время обстрела Киева. Детям снова пришлось ночевать не в кроватях.

"Особенно больно за детей, которые каждую ночь вскакивают и испуганными глазами ищут помощи, защиты в твоих глазах. Ты же можешь действовать только интуитивно – пытаешься обуздать себя, свое эмоциональное состояние и успокоить, уберечь их", – поделился Григорий Решетник.