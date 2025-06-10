Этой ночью враг обстрелял и Киев. Украинские звезды вышли на связь и рассказали, как пережили очередную атаку россиян. Подробнее читайте в материале Show 24.

Кстати "Жизнь без фильтров и украшений": Решетники показали, как с сыновьями прятались во время обстрела Киева

Даша Квиткова

Блогерша Даша Квиткова обратилась к своим подписчикам после бессонной и страшной ночи. Она показала фотографию, как вместе с сыном Львом пряталась во время обстрела в машине.

Друзья, берегите себя, находитесь в укрытиях. Еще одна страшная ночь для Украины. Берегите друг друга. А утром люди заживут свою жизнь и будут продолжать несмотря ни на что. Несокрушимые люди несокрушимой страны,

– написала Квиткова.

Даша Квиткова с сыном / Скриншот из инстаграма блогерши

Женя Янович

Актер Женя Янович также не спал этой ночью. Он призвал не злиться на людей, которые сегодня могут быть раздраженными, ведь они провели бессонную ночь, и подчеркнул, что виновата в этом только Россия.

Если кто-то сегодня будет раздражен или немного рассеян, вспомните, что очень вероятно, в этом виновата одна недокраина, а не конкретный человек, что провел всю ночь без сна,

– заметил Янович.

Женя Янович о бессонной ночи / Скриншот из инстаграма актера

Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева вышла на связь в своем телеграм-канале. Она, как и многие, провела ночь в укрытии.

Ночь в укрытии. Дети перепуганы. Голова раскалывается. Дышать на улице невозможно. Очень страшная ночь. Ненавижу,

– написала Дорофеева.

Надя Дорофеева о ночном обстреле / Скриншот из телеграм-канала певицы

Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво опубликовал в своем инстаграме последствия российского обстрела Киева и Одессы, где есть повреждения роддома, жилых домов и станции экстренной медицинской помощи.

Мы хотим спокойно спать у себя дома. Мы хотим безопасности на наших улицах. Мы хотим, чтобы как можно скорее возвращались наши защитники с победой домой,

– подчеркнул Эктор.

Эктор Хименес-Браво о ночном обстреле Украины / Скриншоты из инстаграма шеф-повара

Никита Добрынин

"Ночью проснулся от гула. Опять "Шахеды". Опять взрывы. Опять Киев. И не только Киев. И пока все это слышишь, приходит эта мысль, которая каждый раз возвращается: это все напоминает игру в "Мафию"", – поделился Никита Добрынин.

Никита Добрынин об атаке на Киев / Скриншоты из инстаграма ведущего

Звезды вышли на связь после ночного обстрела / Скриншоты из инстаграма

Ранее мы писали о том, что известно о ночной атаке на Киев.