Цієї ночі ворог обстріляв й Київ. Українські зірки вийшли на зв'язок та розповіли, як пережили чергову атаку росіян. Детальніше читайте у матеріалі Show 24.

До речі "Життя без фільтрів і прикрас": Решетники показали, як з синами ховалися під час обстрілу Києва

Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова звернулася до своїх підписників після безсонної та страшної ночі. Вона показала фотографію, як разом з сином Левом ховалася під час обстрілу в машині.

Друзі, бережіть себе, перебувайте в укриттях. Ще одна страшна ніч для України. Бережіть одне одного. А зранку люди заживуть своє життя і будуть продовжувати попри все. Незламні люди незламної країни,

– написала Квіткова.

Даша Квіткова з сином / Скриншот з інстаграму блогерки

Женя Янович

Актор Женя Янович також не спав цієї ночі. Він закликав не злитись на людей, які сьогодні можуть бути роздратованими, адже вони провели безсонну ніч, і наголосив, що винна в цьому лише Росія.

Якщо хтось сьогодні буде роздратований або трішки розсіяний, згадайте, що дуже ймовірно, в цьому винна одна недокраїна, а не конкретна людина, що провела всю ніч без сну,

– зауважив Янович.

Женя Янович про безсонну ніч / Скриншот з інстаграму актора

Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва вийшла на зв'язок у своєму телеграм-каналі. Вона, як і багато хто, провела ніч в укритті.

Ніч в укритті. Діти перелякані. Голова розколюється. Дихати на вулиці неможливо. Дуже страшна ніч. Ненавиджу,

– написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва про нічний обстріл / Скриншот з телеграм-каналу співачки

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опублікував у своєму інстаграмі наслідки російського обстрілу Києва та Одеси, де є пошкодження пологового будинку, житлових будинків та станції екстрено медичної допомоги.

Ми хочемо спокійно спати у себе вдома. Ми хочемо безпеки на наших вулицях. Ми хочемо, щоб якомога швидше поверталися наші захисники з перемогою додому,

– наголосив Ектор.

Ектор Хіменес-Браво про нічний обстріл України / Скриншоти з інстаграму шеф-кухаря

Нікіта Добринін

"Вночі прокинувся від гулу. Знову "Шахеди". Знову вибухи. Знову Київ. І не тільки Київ. І поки все це чуєш, приходить ця думка, яка щоразу повертається: це все нагадує гру в "Мафію"", – поділився Нікіта Добринін.

Нікіта Добринін про атаку на Київ / Скриншоти з інстаграму ведучого

Зірки вийшли на зв'язок після нічного обстрілу / Скриншоти з інстаграму

Раніше ми писали про те, що відомо про нічну атаку на Київ.