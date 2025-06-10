Українська співачка Джамала та її сім'я відчула на собі наслідки цинічних російських ударів. Про це пише Show 24 з посиланням на її сторінку в інстаграмі.

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Виконавиця розповіла, що через обстріл вона ночувала у багажнику авто разом з дітьми, та показала фото. Джамала поділилась, що її синам теж було дуже лячно. Та навіть у цей час вони піклувалися про своїх близьких. 4-річному Селіму було важливо, щоб поруч був старший Емір.

У багажнику. Селім: "Анака, страшно"… Шукає рукою: "А де Емір?". Брати,

– висловилась співачка.



Джамала з синами / Фото з інстаграм-сторіз

Які ще зірки відчули наслідки атаки

Григорій та Христина Решетники також ховалися в укритті разом з трьома синами під час обстрілу Києва. Дітям знову довелось ночувати не в ліжках.

"Особливо боляче за дітей, які щоночі підхоплюються та зляканими очима шукають допомоги, захисту у твоїх очах. Ти ж можеш діяти тільки інтуїтивно – намагаєшся приборкати себе, свій емоційний стан та заспокоїти, вберегти їх", – поділився Григорій Решетник.