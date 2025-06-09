Музыкальный фестиваль READY FEST пройдет 22 августа в Варшаве, передает Show 24 со ссылкой на анонс события. Кто из украинских артистов согласился выступить с россиянами на одной сцене – читайте в материале.

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На фестивале READY FEST появится несколько россиян: рэп-исполнитель Face, который станет хедлайнером, дуэт IC3PEAK, певица Монеточка, панк-группа "Порнофильмы". На сцене выступят и украинские артисты: певец Иван Дорн, рок-группы "Нервы" и рэп-исполнитель вышел покурить, в чьих репертуарах в основном русскоязычные песни.

Билеты стоят от 215 до 650 злотых – это примерно от 2390 до 7230 гривен.

Афиша к READY FEST / Скриншот с сайта

Отмечается, что READY FEST – место, где "музыка не имеет границ".

Позиция Ивана Дорна и группы "Нервы"

Напомним, что после начала российско-украинской войны в 2014 году Иван Дорн продолжал выступать в России, за что его критиковали. В 2017 году в интервью Юрию Дудю певец заявил, что украинцы и россияне – "братья".

После начала полномасштабного вторжения Дорн якобы осудил действия России и выехал за границу, однако не один раз позорился из-за выступлений с россиянами. Его позиция у многих до сих пор вызывает вопросы.

"Нервы" – украинская группа, которая в основном исполняет песни на русском языке. До 24 февраля 2022 года музыканты активно развивали свою карьеру в России. В марте того же года основатель коллектива Евгений Мильковский заявил, что они прекращают свою деятельность на территории страны-агрессора.