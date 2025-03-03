Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу против Григория Лепсверидзе (более известный как Лепс). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу СБУ в телеграмме.

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Певец-пропагандист публично поддерживает российское вторжение в Украину, оправдывает и финансирует войну. Один из таких моментов задокументирован. Речь идет о концерте летом 2023 года, когда Лепс (в компании с Басковым) обещал платить оккупантам по миллиону российских рублей за уничтоженный танк ВСУ.

Путинист также поддерживал оккупационные российские группировки и передавал им бронежилеты, комплекты белья и продукты. Этим он неоднократно хвастался в своих интервью.



Григорию Лепсу сообщили о подозрении / Фото СБУ

Эти доказательства дали возможность следователям Службы безопасности заочно сообщить Григорию Лепсу о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Сейчас Григорий Лепс, по данным СБУ, скрывается на территории страны-агрессора. Поэтому следователи работают над тем, чтобы привлечь пропагандиста к ответственности.

Ранее Лепса заблокировали на YouTube

Летом 2024 года платформа YouTube заблокировала каналы известных российских артистов после принятия 14-го пакета санкций ЕС.

Тогда в список попали ярые путинисты – Ярослав Дронов (SHAMAN), Полина Гагарина, Григорий Лепс и Юлия Чичерина.