Тимур Юнусов, більш відомий за сценічним псевдонімом "Тіматі", – російський співак та пропагандист. Про отриману підозру повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал СБУ.

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Служба безпеки України зібрала доказову базу. За її даними, Тіматі був довіреною особою російського диктатора Путіна на президентських "виборах" у 2012, 2018 та 2024 роках. Репер відвідував його інавгурацію та брав участь у святкуванні з нагоди "перемоги на виборах".

Тіматі активно підтримує окупацію Криму, російську агресію та порушення прав України на незалежність і територіальну цілісність.

У дописі йдеться, що фігурант справи виступив щонайменше на 7 пропагандистських концертах на півострові, метою яких було легітимізувати його окупацію.



Тіматі отримав підозру від СБУ

Слідчі СБУ звинувачують Тимура Юнусова у злочинних діях, на підставі яких було відкрито справу. Пропагандист кілька разів порушив правила в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Крім того, вчинив це з метою заподіяти шкоду державним інтересам.

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