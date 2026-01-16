По данным военной контрразведки и следователей СБУ, речь идет о 43 тысячах защитных баллистических очков и очков-масок стоимостью 60 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на СБУ.
Что известно о совместной операции СБУ и ОГП?
Эксперты подтвердили, что амуницию нельзя использовать в учебных и боевых условиях. По материалам дела, фигурант осуществил поставку на основании двух договоров, которые в апреле 2024 года заключил с госпредприятием Минобороны.
Во время обысков обнаружили документы с доказательствами преступной схемы и часть денег, полученных от ее реализации. Сейчас всю партию бракованной продукции изъяли из офисов подрядчиков. Продолжается расследование, чтобы установить и привлечь к ответственности причастных к сделке. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Какие были последние операции СБУ?
- СБУ разоблачила руководительницу районной ВВК на Днепропетровщине, которая организовала схему уклонения от мобилизации. Во время обысков у нее нашли более 300 тысяч долларов.
- СБУ и Нацполиция задержали преступную группировку, которая пыталась продать крупную партию оружия, которую изъяли из фронтовых районов. Правоохранители задержали организатора преступной группы и его сообщников.