По данным военной контрразведки и следователей СБУ, речь идет о 43 тысячах защитных баллистических очков и очков-масок стоимостью 60 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на СБУ.

Смотрите также У семьи генерала СБУ нашли российский паспорт и недвижимость на миллион долларов

Что известно о совместной операции СБУ и ОГП?

Эксперты подтвердили, что амуницию нельзя использовать в учебных и боевых условиях. По материалам дела, фигурант осуществил поставку на основании двух договоров, которые в апреле 2024 года заключил с госпредприятием Минобороны.

Правоохранители разоблачили некачественную амуницию / Фото СБУ

Стоимость бракованного снаряжения – 60 миллионов / Фото СБУ

Во время обысков обнаружили документы с доказательствами преступной схемы и часть денег, полученных от ее реализации. Сейчас всю партию бракованной продукции изъяли из офисов подрядчиков. Продолжается расследование, чтобы установить и привлечь к ответственности причастных к сделке. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Какие были последние операции СБУ?