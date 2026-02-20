Прокуроры Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили о новом подозрении начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад ДШВ ВСУ. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Смотрите также Мерседесы и элитное имущество: экс-заместителя одесского военкома подозревают в хищении

Что рассказали в прокуратуре о деталях дела?

По версии следствия, в период с 23 декабря 2023 года по 9 октября 2024 года майор приобрел активов на сумму более 10,3 миллиона гривен, что значительно превышает его официальные доходы и не подтверждено законными источниками. В частности, только на люксовую одежду и аксессуары в декабре 2023 года он потратил более 500 тысяч гривен, а в течение 2024 года – еще более 2 миллионов гривен. Общая стоимость брендовых покупок составляет около 2,5 миллиона гривен.

Майор тыла покупал брендовые вещи / ОГП

Кроме этого, 9 октября 2024 года подозреваемый приобрел право долгосрочной аренды земельного участка на острове Бали в Индонезии за 187,3 тысячи долларов США, что эквивалентно более 7,7 миллиона гривен по курсу НБУ.

Майор тыла приобрел землю на Бали: смотрите видео

В декларациях за 2022 – 2024 годы военнослужащий указывал лишь незначительные сбережения и официальные доходы, не отмечая дорогих активов или финансовых обязательств. По данным следствия, его расходы превышают задекларированные доходы более чем на три тысячи прожиточных минимумов. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога почти 10 миллионов гривен.

Что известно о предыдущих подозрениях майору?

Ранее в рамках программы "Нечестные закупки" майору уже сообщали о подозрении в получении неправомерной выгоды, мошенничестве и уклонении от военной службы. По данным следствия, в июне 2025 года он получил 10 тысяч долларов США за содействие в подмене товарных позиций при закупках продуктов для военных.

Также правоохранители установили факты оформления актов на полный объем продукции при фактической поставке только части товаров, присвоение остальных через подконтрольных лиц и поставки некачественной или испорченной продукции.

Кроме того, в 2025 году майор систематически уклонялся от службы, используя отпуска для заграничных путешествий и вводя командование в заблуждение. По данным следствия, он находился за пределами места службы не менее 38 дней, продолжая получать премии на сумму около 156 тысяч гривен.

Во время обысков у подозреваемого изъяли 51 тысячу долларов США, 2,1 тысячи евро, 201 тысячу гривен, автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 миллионов грн, а также долговые расписки на 120 тысяч долларов США.

Что известно о других случаях незаконного обогащения во время войны?