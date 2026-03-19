Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Какой приговор получила Людмила Марченко?

В четверг, 19 марта, судьи Высшего антикоррупционного суда Украины приговорили нардепа Людмилу Марченко и ее помощницу к двум годам тюрьмы. Кроме того, обоим запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.

Важно! Народного депутата и ее помощницу разоблачили на получении взятки в размере 11,3 тысячи долларов. За такую сумму они пообещали внести двух волонтеров, мужчин призывного возраста, в систему "Шлях", которая предусматривает выезд за границу.

Во время последнего заседания Марченко вспомнила о своем благотворительном фонде и призналась, что ей очень обидно, что "действия помощницы вызвали репутационные потери" для ее благотворительного фонда, однако она бы так не поступила, "если бы не провокация со стороны правоохранительных органов".

Соответствующий приговор начнет действовать после рассмотрения в апелляции или через 30 дней, если не будет обжалован.

Что известно о деле Марченко?