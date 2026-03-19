Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Дивіться також Заступник голови ДБР нібито купив службову квартиру СБУ в Києві за 9,47 гривні, – розслідування

Який вирок отримала Людмила Марченко?

У четвер, 19 березня, судді Вищого антикорупційного суду України засудили нардепку Людмилу Марченко та її помічницю до двох років тюрми. Крім того, обидвом заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом трьох років.

Важливо! Народну депутатку та її помічницю викрили на отриманні хабаря у розмірі 11,3 тисячі доларів. За таку суму вони пообіцяли внести двох волонтерів, чоловіків призовного віку, до системи "Шлях", яка передбачає виїзд за кордон.

Під час останнього засідання Марченко згадала про свій благодійний фонд та зізналась, що їй дуже прикро, що "дії помічниці спричинили репутаційні втрати" для її благодійного фонду, однак вона б так не вчинила, "якби не провокація з боку правоохоронних органів".

Відповідний вирок почне діяти після розгляду в апеляції або через 30 днів, якщо не буде оскаржений.

НАБУ викрили нардепку на хабарі: дивіться відео

Що відомо про справу Марченко?