Фактично це надає право на виїзд за кордон у час воєнного стану. Повідомляють, що у помічника наразі проводять обшук. Окрім того, перевіряють можливу причетність народної обраниці до вчинення злочину.

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За даними ЗМІ, мовиться про Людмилу Марченко – народну обраницю від "Слуги народу".

Перевіряється причетність до вказаного злочину й народного депутата. Наразі детективи проводять невідкладний обшук за місцем проживання народного депутата у Тернопільській області,

– наголосили у САП.

Деталі обіцяють оприлюднити згодом. Окрім того, у мережі опублікували світлину з купюрами. Вочевидь, саме їх отримав помічник.

Контроль за виїздом через "Шлях" вже посилили

Правоохоронці станом на літо 2023 року вже посилили контроль за виїздом чоловіків через систему "Шлях". Усе тому, що зафіксували суттєві зловживання. Доступ до системи тимчасово припинили вже щонайменше 38 ліцензіатам.

"ДПСУ посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, внесеними до системи "Шлях", – мовиться у повідомленні.

Станом на червень 2023 року заявили, що про підозру вже повідомили понад 100 людям.