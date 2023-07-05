Фактически это дает право на выезд за границу во время военного положения. Сообщается, что у помощника сейчас проводят обыск. Кроме того, проверяют возможную причастность народной избранницы к совершению преступления.

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По данным СМИ, говорится о Людмиле Марченко – народной избраннице от "Слуги народа".

Проверяется причастность к указанному преступлению и народного депутата. Детективы проводят неотложный обыск по месту жительства народного депутата в Тернопольской области,

– отметили в ВАП.

Детали обещают обнародовать впоследствии. Кроме того, в сети опубликовали фотографию с купюрами. Очевидно, что именно их получил помощник.

Контроль за выездом через "Путь" уже усилили

Правоохранители по состоянию на лето 2023 года уже усилили контроль за выездом мужчин через систему "Путь". Все потому, что зафиксировали существенные злоупотребления. Доступ к системе временно прекратили по меньшей мере 38 лицензиатам.

"ГНСУ усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Путь", – говорится в сообщении.

По состоянию на июнь 2023 года сообщалось, что о подозрении уже сообщили более 100 человек.