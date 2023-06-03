Пограничники напомнили украинцам, что злоупотребление системой "Путь" классифицируется как правонарушение. По состоянию на июнь 2023 года доступ к системе временно прекратили 38 лицензиатам.
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Кроме того, в ГПСУ заявили, что уже:
- 126 людям сообщили о подозрении;
- 4 человека осудили.
Соответствующие решения приняли в результате того, что систему "Путь" использовали для выезда, чтобы впоследствии не вернуться на территорию Украины.
ГПСУ ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Путь",
– говорится в сообщении.
Что известно о системе "Путь"
Система "Путь" начала работу в Украине весной 2022 года. Регистрироваться в "Пути" необходимо водителям, желающим уехать за границу, чтобы доставить в Украину гуманитарные или медицинские грузы. Находиться за границей мужчины могут не больше 30 суток. Отсчет начинается с момента пересечения границы.
Кроме того, водители должны провести таможенное оформление грузов в соответствии с требованиями законодательства.