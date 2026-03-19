Даже после увольнения из СБУ Бузницкий пользовался жильем еще до 2023 года. Об этом говорится в расследовании hromadske.

Что известно о Бузницком и его имуществе?

Дмитрий Бузницкий с 2023 года занимает должность заместителя руководителя ГБР во Львове. В 2020 году он уволился из СБУ, где служил более 10 лет, а в 2021 работал в "Энергоатоме".

Жена чиновника Алла Продан также получала элитную недвижимость в Киеве и области, а в 2024 году семья приобрела квартиру в ЖК Jack House площадью 52,6 квардатных метра всего за 9 гривен 47 копеек, тогда как рыночная цена похожего объекта примерно 9,7 миллиона гривен.

24 Канал обратился за комментарием в ГБР по ситуации с Бузницким. Как отметили в Бюро – "пока без комментариев".



Декларация на недвижимость Бузницкого / Фото hromadske

Как Бузницкий с женой покупали недвижимость?

Орган приватизации Печерской администрации выдал Бузницкому и Продан документ на квартиру, которую в 2023 году СБУ передала в коммунальную собственность Киева.

Журналисты-расследователи сообщили, что квартиру ГБРовец ждал еще с 2001 года, и только в 2018 получил жилье. В том же году его жена приобрела жилье во "Французском квартале 2".

Позже Продан обменяла квартиру в ЖК на дом площадью 325 квадратных метра на Киевщине, а в 2024 году она продала жилье за 11,3 миллиона гривен. В том же году жена чиновника приобрела квартиру площадью почти 150 квадратных метров в киевском ЖК "52 Жемчужина".

По украинскому закону, квартиру можно приватизировать только раз, а Бузницкий в возрасте 18 лет использовал свое право еще в 1994, приватизировав жилье в Каневе.

В 2014 году Бузницкий обжаловал приватизацию своей доли, и суд отменил его право собственности на одну четвертую квартиры.

