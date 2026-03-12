Серватяк умышленно внесла в свою декларацию за 2022 год ложные данные. Об этом сообщили в Zaxid.net.
Как депутата уличили во лжи?
42-летняя Наталья Серватяк из Новояворовска – депутат Львовского райсовета с 2020 года. В издании отметили, что она зарегистрирована как ФЛП и владеет недвижимостью во Львове и земельными участками на Яворовщине.
В прокуратуре заявили, что Серватяк не задекларировала нежилое помещение, два паркоместа и две ценные машины.
Женщина владеет внедорожником GMC Hummer, который она приобрела в 2026 году. Стоимость автомобиля составляет более 100 тысяч долларов.
Депутат также приобрела BMW X7 в 2024 году, за сумму примерно 90 тысяч долларов. Ее муж и сын зато ездят на Tesla Model S и BMW X3.
В конце января 2026 года Серватяк оштрафовали на 850 гривен за несвоевременное представление декларации. Следователи сообщили ей о подозрении за декларирование недостоверной информации.
Ей может грозить штраф, общественные работы или до 2 лет лишения свободы.
