Серватяк умисно внесла до своєї декларації за 2022 рік неправдиві дані. Про це повідомили в Zaxid.net.

Як депутатку викрили на брехні?

42-річна Наталія Серватяк із Новояворівська – депутатка Львівської райради з 2020 року. У виданні зазначили, що вона зареєстрована як ФОП та володіє нерухомістю у Львові й земельними ділянками на Яворівщині.

У прокуратурі заявили, що Серватяк не задекларувала нежитлове приміщення, два паркомісця та дві коштовні автівки.

Жінка володіє позашляховиком GMC Hummer, який вона придбала у 2026 році. Вартість автомобіля становить понад 100 тисяч доларів.

Депутатка також придбала BMW X7 у 2024 році, за суму приблизно 90 тисяч доларів. Її чоловік та син натомість їздять на Tesla Model S та BMW X3.

Наприкінці січня 2026 року Серватяк оштрафували на 850 гривень за невчасне подання декларації. Слідчі повідомили їй про підозру за декларування недостовірної інформації.

Їй може загрожувати штраф, громадські роботи або до 2 років позбавлення волі.

