Про це у четвер, 12 березня, повідомили у НАБУ та СБУ.

Що відомо про корупційну схему?

НАБУ та САП спільно із СБУ у Дніпропетровській області викрили корупційну схему на одному стратегічному підприємстві оборонно-промислового комплексу.

За даними слідства, перший заступник генерального директора підприємства організував схему розкрадання майже 19,7 мільйона гривень під час закупівлі металевої сировини. Алюмінієвий прокат мали використовувати для серійного виробництва озброєння та боєприпасів для Сил оборони.

До схеми посадовець залучив заступника начальника управління матеріало-технічного постачання заводу та директора пов'язаної компанії, яка, власне, постачала металеву сировину.

Фігуранти справи домовились закуповувати продукцію за цінами, які на третину перевищували ринкову вартість. Отриману різницю посадовці переводили в готівку.

Внаслідок незаконних дій зловмисників, держпідприємство зазнало значних збитків – понад 19 мільйонів доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів смартфони, комп'ютери та документи, які доводять причетність до незаконної діяльності.

У СБУ повідомили, що першому заступнику гендиректора заводу і двом його спільникам вже повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 та частиною 5 статті 27 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна,

– додали у Службі.

Які гучні справи нещодавно викрили правоохоронці?