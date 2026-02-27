Розслідування триває та встановлюються всі обставини. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

Що відомо про деталі справи?

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Івано-Франківської обласної прокуратури, а також начальнику одного з управлінь цієї ж установи. Їм інкримінують одержання хабаря у великому розмірі. Хоча у матеріалах справи прямо не називають імена підозрюваних, але за інформацією журналіста Олега Новікова, підозру оголосили ексочільнику прокуратури Роману Химі. У 2024 році в його службовому кабінеті проводили обшуки, після чого він звільнився з посади. Обласну прокуратуру він очолював із 2020 року.

За даними слідства, у 2021 році прокурори вимагали 100 тисяч доларів за ухвалення рішень в інтересах службових осіб державного підприємства та приватної компанії, яка заволоділа його майном. В обмін вони обіцяли забезпечити закриття кримінального провадження та непритягнення винних до відповідальності. Після отримання коштів справу було закрито.

Окрім цього, слідство встановило схему систематичного одержання хабарів від приватного товариства, яке виконувало дорожні роботи в області. Упродовж 2019 – 2021 років підприємство уклало контракти на сотні мільйонів гривень і, за версією правоохоронців, мало передавати прокурорам 3% від суми договорів за "невтручання" у можливі порушення. У листопаді – грудні 2021 року підозрювані отримали частину обумовлених коштів. Розслідування триває.

